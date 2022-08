Manchester United: Casemiro demande à Cristiano Ronaldo de rester

Casemiro a quitté le Real Madrid pour Manchester United lors du mercato estival. Malgré les difficultés actuelles des Red Devils, le milieu brésilien espère convaincre son nouveau coéquipier Cristiano Ronaldo de se battre à ses côtés pour redresser la situation.

Ensemble, Casemiro et Cristiano Ronaldo ont remporté quatre titres (dont trois consécutifs) en Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid. Après avoir offert au club madrilène la Decima tant attendue en 2014, ils ont grandement contribué aux succès de l’équipe dirigée par Zinedine Zidane entre 2016 et 2018. A nouveau réunis du côté de Manchester United cette saison, le milieu brésilien et l’attaquant portugais font face à un tout autre défi. Avant de penser à grimper au sommet de l’Europe, les deux compères vont déjà devoir aider le club mancunien à retrouver de sa superbe en Premier League. Et pour y parvenir, Casemiro le sait: il aura besoin de CR7.

"Je n'ai pas parlé à Cristiano, a indiqué l’international auriverde lors de ses adieux au Real ce lundi. J’espère qu'il restera parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il est incroyable."

>> Toute l’actualité du mercato en direct

Casemiro "serait parti il y a des années" si c'était pour l'argent

Frustré par la non-qualification des Red Devils en C1, Cristiano Ronaldo se cherche toujours une porte de sortie en Europe. Envoyé par des rumeurs plus ou moins fondées à Chelsea, au Bayern, à Naples ou à Dortmund et même à l’OM, le quintuple lauréat du Ballon d’or figure toujours dans l’effectif de Manchester United avant la réception de Liverpool lors de la troisième journée de Premier ce lundi.

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Le salaire touché par le Portugais, l’un des plus gros de Premier League, pourrait bien constituer un frein pour ses éventuels prétendants. A 30 ans, Casemiro s’est lui offert un nouveau grand défi… et un joli contrat au passage. Même si selon lui, ce n’est pas l’argent qui l’a poussé à quitter son fief espagnol pour l’Angleterre.

"Si c'était pour ça (l'argent), je serais parti il y a des années. Le club s'est très bien comporté avec moi, a encore estimé le Brésilien face à la presse. C'est ma décision. Les gens ont tort s'ils pensent cela (que c’est pour l’argent) et cela montre qu'ils ne me connaissent pas. Je pense que c’est la dernière chose que je ferais."