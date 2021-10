Tottenham-Manchester United en direct: le coup de génie de Ronaldo!

Les compositions des deux équipes sont tombées!

Par rapport au dernier match de Premier League, conclu par une défaite sur la pelouse de West Ham (1-0), dimanche dernier, Nuno Espirito Santo effectue deux changements dans son onze de départ. Sergio Reguilon et Tanguy Ndombele prennent place sur le banc et sont remplacés par Ben Davies et Giovani Lo Celso.

Un système en 4-2-3-1: Lloris (c) - Royal, Romero, Dier, Davies - Hojbjerg, Skipp - Lucas, Lo Celso, Son - Kane.

Remplaçants: Gollini (g), Alli, Bergwijn, Doherty, Ndombele, Reguilon, Rodon, Sanchez, Tanganga.

Absents: Gil et Sessegnon.