Après la claque contre Liverpool, Manchester United redresse la tête en enfonçant Tottenham

Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani, tous les deux buteurs, ont permis à Manchester United de battre Tottenham ce samedi (3-0) lors de la 10e journée de Premier League. Si les Red Devils réintègrent le top 5 du championnat, les Spurs reculent et leur entraîneur se voit de plus en plus contesté.

Malheureusement pour les tabloïds anglais qui se frottaient déjà les mains, le "sackico" entre Tottenham et Manchester United ne devrait pas encore condamner Ole Gunnar Solskjaer. En revanche, le couperet se rapproche encore un peu plus de Nuno Espirito Santo. Au terme de la victoire de Red Devils face aux Spurs (3-0) ce samedi lors de la dixième journée de Premier League, l’entraîneur norvégien s’est offert du répit alors que l’entraîneur portugais se retrouve plus que jamais sur la sellette.

United a d'abord tremblé malgré une défense à trois

Ole Gunnar Solskjaer avait demandé à ses joueurs un sursaut d’orgueil après la déroute contre Liverpool (0-5). Histoire de joindre les actes aux mots, le coach norvégien a modifié son schéma tactique et est passé à un 3-5-2 afin de renforcer sa défense. Malgré la présence du trio Maguire-Varane-Lindelof, les Red Devils ont laissé beaucoup d’espace à Harry Kane et Heung-Min Son.

Malgré une belle densité en défense, Manchester United s’est fait peur. Sur un coup-franc mal dégagé de Giovani Lo Celso. Sur un deuxième ballon, Cristian Romero a cru lancé ce choc en reprenant à bout portant. Mais un hors-jeu logique a privé l’international argentin de son premier but en Premier League (0-0, 28e). Quelques minutes plus tard, un sauvetage d’Aaron Wan-Bissaka a sauvé Manchester United sur une belle ouverture de Harry Kane pour Heung-Min Son (0-0, 35e).

Ronaldo sauve United et Solskjaer

Et comme souvent dans le football, après les deux gros ratés de Tottenham c’est Manchester United qui a trouvé la faille. Aligné en attaque avec Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo a eu un peu de mal avant de rentrer dans son match. Mais quand il s’y est mis, le quintuple Ballon d’or a fait un bien fou à son équipe.

Peu trouvé par ses coéquipiers en début de match, CR7 a finalement bénéficié d’un amour de centre de Bruno Fernandes et inscrit son septième but de la saison toutes compétitions confondues d’une très belle reprise de volée (0-1, 39e). Comme souvent, le duo portugais des Red Devils a fait la différence et ôté une belle épine du pied à Ole Gunnar Solskjaer.

Un record pour CR7, Cavani et Rashford buteurs

Au terme d’une seconde période assez poussive des deux côtés, Cristiano Ronaldo a trouvé Edinson Cavani d’une belle passe en profondeur. Parti à la limite du hors-jeu, l’Uruguayen a sécurisé la victoire des Red Devils (2-0, 64e). Avec cette offrande, CR7 est devenu le plus vieux joueur de Premier League auteur d'un but et d'un caviar dans le même match à 36 ans et 267 jours. Le record en la matière, détenu depuis 2014 par Didier Drogba, est égalé par l'inoxydable Cristiano Ronaldo.

Marcus Rashford a encore alourdi la marque dans les dernières minutes (3-0, 86e) set Manchester United l’a largement emporté au Tottenham Stadium. Après quatre matchs consécutifs sans victoire en Premier League, Manchester stoppe (un peu) la crise et se relance dans la course à la Ligue des champions.

A l’inverse, Nuno Espirito Santo semble de plus en plus fragilisé alors que les Spurs ne sont que huitièmes après cette deuxième défaite consécutive en championnat. Comme un symbole des chants anti-Nuno ont retenti des tribunes pendant la dernière demi-heure de jeu.

Cinquième du classement grâce à ce succès face à Tottenham, les Red Devils se retrouvent à trois longueurs du podium et de la troisième détenue par Manchester City. De quoi renforcer l’importance du derby, samedi prochain à Old Trafford. Face aux Citizens de Pep Guardiola, battus par Crystal Palace (0-2) ce samedi, Ole Gunnar Solskjaer jouera à nouveau son poste sur le banc de Manchester United. D’ici-là, un déplacement capital sur le terrain de l’Atalanta Bergame en Ligue des champions pourrait bien confirmer le sursaut des Mancuniens ou les replonger dans le doute.

>> La Premier League est à suivre en direct sur RMC Sport