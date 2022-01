CAN 2022: le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso en direct

Une belle ambiance à Yaoundé dès la mi-journée

Les abords du stade d’Olembe à Yaoundé étaient déjà bondés de monde à quelques heures du match d'ouverture de cette CAN 2022 entre le Cameroun et le Burkina Faso. Malgré une jauge à 80% dans un stade d’une capacité de 60 000 places, toute la capitale semble s’être massée aux abords de l'enceinte pour participer à la fête.

Les avenues d’accès sont saturées, d’autant que le dispositif de sécurité accompagnant la venue du président de la République Paul Biya - dont les apparitions sont très rares - bloque un certain nombre d’artères de la ville. Les drapeaux rouge jaune et vert ont inondés les rues tandis que le brouhaha ambiant est brisé par le son des vuvuzelas. Les vendeurs à la sauvette, eux, font recette avec des masques, drapeaux, écharpes et autres maillots.

T. Maymon