CAN 2022: premier adversaire du Cameroun, le Burkina crie au "scandale" après d'étonnants tests Covid

Opposé dimanche (17h) au Cameroun pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, le Burkina Faso a haussé le ton au sujet du protocole lié aux tests Covid-19. Le capitaine de la sélection, Bertrand Traoré, a même dénoncé ce samedi "un scandale".

A la veille de débuter la Coupe d'Afrique des Nations face au Cameroun, l’entraîneur adjoint du Burkina Faso et son capitaine Bertrand Traoré étaient en conférence de presse ce samedi matin au stade Olembe de Yaoundé. Alors qu’ils succédaient à la conférence de presse du Cameroun, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que la première polémique liée au Covid-19 n’éclate. En effet, selon les dires des Burkinabés, le protocole lié au testing des équipes n’a pas été respecté.

L’entraîneur adjoint a expliqué qu’une première équipe chargée de tester son groupe s’était présentée vendredi matin auprès de la sélection mais celle-ci n’avait pas pu justifier du fait qu’elle était envoyée par la Confédération africaine de football (CAF). Cette anomalie a mis la puce à l’oreille de la sélection du Burkina Faso qui a donc refusé de se soumettre à ce test. Une deuxième équipe devait leur être envoyée en début d’après-midi et s’est finalement présentée à 22h auprès de la sélection des Etalons.

Bertrand Traoré dénonce "un scandale"

Cette fois, la série de tests qui a été organisée a été faite sur la base de tests antigéniques et non de tests PCR comme le prévoit le règlement. Les résultats de ces tests ce sont avérés positifs pour quatre joueurs cadres du Burkina Faso. Une accumulation d’incongruités et qui ne tient pas du hasard à en croire le ton employé par Bertrand Traoré, capitaine du Burkina Faso : "C’est un scandale ! On ne peut pas apprendre à 24h du match que quatre de nos joueurs cadres sont testés positifs."

Plus diplomate, l’entraîneur adjoint de la sélection n’en est pas moins resté ferme sur le sujet : "C'est très difficile de préparer un match comme ça, on ne comprend pas trop et nous n’avons pas la sensation que le protocole a été respecté." A Bertrand Traoré de renchérir : "Il faut que la confédération africaine de football prenne cela en main et que ces tests soient faits selon le règlement parce que ce qui s’est passé hier (vendredi)… C’est compliqué!" Le match entre le Cameroun et le Burkina Faso, dans le groupe A, est prévu dimanche à Yaoundé (17h).