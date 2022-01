Coupe de France en direct: Nantes et Brest prennent les devants, Versailles déroule

Bordeaux à Brest avec sept pros et 13 jeunes

Privé de 21 joueurs à cause de l'épidémie de Covid-19, Bordeaux a fait appel à ses jeunes pour disputer son 16e de finale de Coupe de France à Brest, ce dimanche (13h45). Parmi les sept professionnels passés entre les mailles du virus, figurent le défenseur latéral Timothée Pembélé et six attaquants, Javairo Dilrosun, Alberth Elis, Hwang Ui-jo, Amadou Traoré, Josh Maja et Jimmy Briand.