Monaco: Clement devrait assister au match contre Quevilly-Rouen

L'entraîneur belge Philippe Clement, proche d'un accord pour prendre la succession de Niko Kovac à l'AS Monaco, est attendu en tribunes du stade Robert-Diochon ce dimanche pour assister au 16e de finale de Coupe de France face à Quevill-Rouen.

Comme évoqué par l'AFP et confirmé par RMC Sport, Philippe Clement devrait être présent demain au Stade Robert-Diochon de Rouen pour assister en tribunes, auprès du vice-président Oleg Petrov et du directeur sportif Paul Mitchell, au 16e de finale de Coupe de France entre Quevilly-Rouen (Ligue 2) et l'AS Monaco.

Le futur ex-entraîneur du Club Bruges devrait s'engager pour la fin de saison, plus deux saisons supplémentaires, avec le club de la Principauté. Son arrivée sera rendue officielle, une fois que les derniers détails du licenciement de Niko Kovac seront réglés.

Pas d'officialisation pour le départ de Kovac

Cette information tombe alors que le départ de Niko Kovac, révélé par RMC Sport, n'a toujours pas été officialisé par l'AS Monaco. Vendredi, il ne restait que de derniers détails à régler dans les négociations entre Philippe Clement et la direction monégasque.

Les joueurs de Bruges ne sont quant à eux toujours pas au courant du départ de leur entraîneur. Les Belges doivent partir en stage la semaine prochaine, sans informations pour l’instant sur l’identité du coach qui les dirigera.

Philippe Clement, double champion de Belgique en titre, avait signé un CDI en juin avec Bruges. Il correspond, par ses principes de jeu, à ce que recherchait Paul Mitchell à savoir de l'agressivité, un pressing haut, et une animation offensive importante. Le remplaçant de Niko Kovac aura pour objectif de rapprocher l'ASM du podium. Actuellement 6e, les Monégasques ne comptent que quatre points de retard sur Marseille, 3e du championnat. Les hommes de la Principauté sont encore engagés en Ligue Europa, en sortant en tête d'un groupe relevé, composé notamment du PSV Eindhoven et de la Real Sociedad.