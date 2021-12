Coupe de France: la solution de la FFF pour limiter les reports liés au coronavirus

À deux jours du début des 16e de finale de la Coupe de France, la FFF a décidé de ne plus tenir compte de la présence de 7 joueurs ayant participé à l'une des deux dernières rencontres. Une mesure pour limiter les risques de forfaits et de reports.

"C'est une bonne décision", a réagi le président Noël Le Graët, qui n'a pas voulu faire plus de commentaire auprès de RMC Sport. Selon nos informations, le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a décidé vendredi matin de suspendre à titre exceptionnel l’application de l’article imposant la présence sur la feuillle de match en Coupe de France d’au moins 7 joueurs ayant participé à l’une des deux dernières rencontres officielles (championnat et coupe).

Cette mesure donne la possibilité aux clubs de piocher en réserve et dans les équipes de jeunes, ce qui devrait limiter les risques de reports de matchs et forfaits d'équipes pour ce week-end.

>> Suivez l'actualité liée au coronavirus en direct

La mesure "n'arrange pas forcément" Bordeaux

Une situation qui devrait donc permettre aux clubs les plus touchés par le coronavirus de disputer leurs prochains matchs. C'est notamment le cas de Bordeaux, qui recense pas moins de 21 cas positifs, tous du variant Omicron. "Il est très difficile de remonter la chaîne de contaminations, a expliqué Thierry Delmeule, le médecin en charge des Girondins, lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi. On a 25% des cas qui ont eu des symptômes. On est plutôt sur un gros rhume mais on a des joueurs qui n’ont rien du tout."

Avec cette inflation de cas, le docteur affirme que la mesure mise en place par la FFF "n'arrange pas forcément" le club bordelais, qui se déplace à Brest ce dimanche (13h45), dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. De son côté, Vladimir Petkovic s'est montré pessimiste concernant le match de championnat face à l'OM, prévu vendredi prochain. "Si un joueur arrive la semaine prochaine à l'entraînement, il est impossible qu'il soit prêt pour Marseille." Affaire à suivre.