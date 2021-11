Coupe du monde 2022 en direct: l'Italie et la Suisse à la lutte pour la qualification

L'Italie et la Suisse pour une place

Le groupe C va rendre son verdict. Et à l'aube de cette dernière journée, l'Italie et la Suisse sont à égalité en tête du classement. Avec un petit avantage pour la Squadra Azzura, qui affiche une meilleure différence de buts (+11 contre +9). Autant dire que les hommes de Roberto Mancini n'ont pas le droit à l'erreur à Belfast, où ils vont défier l'Irlande du Nord. La Nati, elle, sera opposée à la Bulgarie dans le même temps. Le vainqueur de ce duel à distance se qualifiera pour le Mondial 2022. Le vaincu disputera les barrages en mars.