Coupe du monde (qualifs): les équipes déjà reversées en barrages de la zone Europe

Tenue en échec en Irlande du Nord (0-0), l'Italie n'a pas réussi ce lundi à se qualifier directement pour le Mondial 2022 au Qatar. La Nazionale va notamment rejoindre le Portugal ou la Suède dans les barrages.

Un deuxième cador au tapis. Ou plutôt en salle d'attente. Alors qu'elle avait son destin en mains, l'Italie a échoué ce lundi soir - comme le Portugal dimanche - à se qualifier directement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les hommes de Roberto Mancini, qui devaient s'imposer largement en Irlande du Nord, n'ont rapporté qu'un nul de Belfast (0-0), et terminent donc deuxièmes du groupe C, derrière la Suisse. Une deuxième place synonyme de barrages, en mars prochain.

Sur les douze billets pour ces barrages, dix ont été attribués pour le moment. Chez les deuxièmes de poules, le Portugal, la Suède, l'Italie, l'Ecosse, la Russie, la Pologne, la Macédoine du Nord sont ainsi concernés. Si le pays de Galles et la République tchèque sont toujours à la bataille dans le groupe E, les deux sont également assurés d'y participer, au moins via le repêchage de la Ligue des nations. Pareil pour l'Autriche, qui n'a pourtant terminé que quatrième du groupe F.

La Finlande ou l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie ou la Norvège

Les deux derniers tickets seront distribués mercredi, avec une bataille pour la deuxième place du groupe D entre la Finlande et l'Ukraine, et une autre à trois dans le groupe G entre les Pays-Bas, la Turquie et la Norvège.

Pour rappel, les barrages se dérouleront selon un format inédit, avec trois mini-tournois de quatre équipes, et donc trois billets pour le Qatar à la fin. Les équipes têtes de série, à savoir les six meilleurs deuxièmes de groupes, auront l'avantage de recevoir en demi-finale et l'assurance de ne pas se croiser avant la finale. L'Italie, comme le Portugal, l'Ecosse et la Russie, aura au moins ce "confort".

Les équipes reversées en barrages: Portugal, Suède, Italie, Ecosse, Russie, Pologne, Macédoine du Nord, pays de Galles, République tchèque, Autriche

Les équipes pouvant encore être barragistes: Finlande ou Ukraine (groupe D), Pays-Bas ou Turquie ou Norvège (groupe G)