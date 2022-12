EN DIRECT - Croatie-Belgique: un choc qui risque de faire de gros dégâts

Les scenarii qui qualifieraient la Belgique et la Croatie

Le battu du jour a de fortes chances de quitter le Mondial. Mais deux scenarii permettraient à la Croatie et à la Belgique de se qualifier pour les huitièmes de finale:

- Match nul entre la Belgique et la Croatie et défaite du Maroc par plus de trois buts d'écart.

- Victoire de la Belgique et défaite du Maroc, si la Croatie garde la différence de but favorable.