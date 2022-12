Coupe du monde 2022: le retour du seum belge ? "On avait une meilleure équipe que la Croatie”, clame Roberto Martinez

Après le match nul de la Belgique contre la Croatie (0-0), synonyme d’élimination de la Coupe du monde 2022, Roberto Martinez a estimé que les Diables rouges "avaient mieux joué" que leurs adversaires. Une déclaration qui n’est pas sans rappeler celle de Thibaut Courtois un soir de juillet 2018.

En découvrant cette déclaration, impossible de ne pas penser au fameux seum de Thibaut Courtois un soir de défaite contre la France au Mondial 2018. Ce jeudi, quelques minutes après le match nul de la Belgique contre la Croatie (0-0), synonyme d’élimination des Diables Rouges de la Coupe du monde 2022, Roberto Martinez a laissé sortir sa frustration.

"Je pense qu'on aurait vu la vraie Belgique si on avait poursuivi"

"La déception est là tout de même car on est éliminé. La marge d’erreur est tellement faible dans ce genre de tournoi. On avait une meilleure équipe que la Croatie sur ce match. On a mieux joué selon moi. Je pense qu'on aurait vu la vraie Belgique si on avait poursuivi", a clamé le technicien espagnol, qui a par ailleurs annoncé son départ de la sélection belge à la suite de cette élimination.

"Oui, c'était mon dernier match avec les Diables Rouges, a indiqué Roberto Martinez. Quoi qu’il arrive, ça allait être la fin. L’élimination en phase de groupe ne change rien. J'ai pris la décision juste avant le début du Mondial. Je voulais un projet à long terme. Je voulais être loyal avec la Belgique et finir le boulot. J'ai refusé plusieurs offres pendant ce temps. Je ne resigne pas."

Demi-finaliste du Mondial russe en 2018, la Belgique a été éliminée dès la phase de groupe d’une grande compétition à laquelle elle a participé (Euro + Coupe du monde) pour la première fois depuis l’Euro 2000. Alors qu’il est en poste depuis 2016, jamais Roberto Martinez n’aura réussi à aller chercher un titre à la tête de cette génération dorée.