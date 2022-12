Croatie-Belgique: coup de poing dans le banc de touche, Thierry Henry à son chevet... Lukaku très touché après ses énormes ratés

Romelu Lukaku a loupé d’énormes occasions à la fin de la rencontre contre la Croatie ce jeudi (0-0) alors qu’il pouvait envoyer les Diables rouges en 8e de finale de la Coupe du monde. Au coup de sifflet final, Thierry Henry, entraîneur des attaquants belges, a réconforté le buteur, également aperçu en train de mettre un gros coup de poing dans le banc de touche.

Romelu Lukaku va sans aucun doute porter un lourd sentiment de culpabilité pendant un moment. Ce jeudi, lors du troisième match de poule de la Belgique dans cette Coupe du monde 2022 face à la Croatie (0-0), l’attaquant de l’Inter Milan a gâché plusieurs très grosses occasions en fin de rencontre, alors qu’un but aurait suffi aux Belges pour se qualifier en 8e de finale.

Au lieu de ça, les Diables Rouges, demi-finalistes du Mondial russe en 2018 (défaite 1-0 contre la France), terminent troisièmes du groupe F derrière le Maroc et la Croatie et sont éliminés de la Coupe du monde après seulement trois petits matchs.

Un énorme coup de poing dans le banc de touche

Au coup de sifflet final, Romelu Lukaku est apparu très touché sur la pelouse du Ahmad bin Ali Stadium d’Al Rayyan. Alors que le buteur de l’Inter Milan était en larmes, Thierry Henry, entraîneur des attaquants belges, est venu le réconforter. Sur d’autres images, on aperçoit Lukaku mettre un énorme coup de poing dans le banc de touche.

Entré en jeu au retour des vestiaires, Lukaku, arrivé blessé au Qatar et qui n’avait joué que 10 minutes depuis le début du Mondial (lors de la deuxième journée contre le Maroc), a eu deux énormes opportunités de faire trembler les filets.

Après avoir trouvé le poteau à la 61e alors qu’il était très bien placé dans les six mètres, le Belge a gâché un but tout fait à la 87e. Trouvé par Thorgan Hazard sur un centre, il était seul à un mètre du but mais ne s’attendait visiblement pas à recevoir le ballon. Finalement, le cuir lui a seulement rebondit dessus alors que le but était grand ouvert.