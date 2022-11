EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Pays-Bas-Equateur en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Objectif première place et probable qualification pour le vainqueur du match Pays-Bas-Equateur, deux équipes qui ont remporté leur premier match, respectivement contre le Sénégal et le Qatar. Après des débuts sur le banc, après une grosse période d'inactivité, Memphis Depay pourrait finalement être titulaire. On a vu lors du premier match que sa présence changeait tout dans l'animation offensive néerlandaise.

Coup d'envoi à 17h sur BeIN Sports. A écouter bien sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde et à suivre donc en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.