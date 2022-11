EN DIRECT - Qatar-Sénégal: un duel entre deux équipes à la relance

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

C'est le premier match à élimination directe de cette coupe du monde: malheur au vaincu pour le Qatar et le Sénégal. En cas de défaite, adieu les rêves de huitièmes de finale pour ces deux équipes battues lors du premier match. Les Qatariens particulièrement doivent montrer autre chose après leur match d'ouverture complètement manqué face à l'Equateur. Le Sénégal avait bien tenu pendant plus d'une heure face aux Pays-Bas avant de craquer en fin de match avec un Edouard Mendy pas très rassurant. Coup d'envoi à 14h sur BeIN Sports. A suivre aussi sur la radio digital 100% Coupe du monde de RMC par ici, et en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.