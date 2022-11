EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Sénégal-Equateur en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Il n'en restera qu'un! le Sénégal et l'Equateur s'affronte ce mardi à Doha pour une place en huitième de finale et selon toute vraisemblance, ce sera soit l'un, soit l'autre. Il faudrait en effet un tremblement de terre pour que les Pays-Bas ne passent pas: un lourde défaite face au Qatar et un match nul entre le Sénégal et l'Equateur.

Sénégal et Equateur vont donc se jouer une place en huitième de finale, et difficile de dégager un favori. Certes, l'Equateur possède 1 point de place (4 contre 3) et profiterait d'un nul. Contrairement au Sénégal, qui doit faire sans Sadio Mané, l'Equateur compte, aligner Enner Valencia, co-meilleur buteur de la compétition avec 3 buts, mais qui est sorti sur blessure lors du nul face aux Pays-Bas. Coup d'envoi à 16h, en même temps que Qatar-Pays-Bas (à suivre en live ici).