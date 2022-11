Coupe du monde 2022: quand Djorkaeff rencontre… Djorkaeff

Ce mardi, comme il l'avait promis, Youri Djorkaeff a bien rencontré Djorkaeff Reasco, joueur équatorien dont le prénom a été choisi en hommage au champion du monde 1998.

Chose promise, chose dûe. Ce mardi, juste avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’Equateur et le Sénégal, décisive en vue d’une qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022, Youri Djorkaeff a bel et bien rencontré… Djorkaeff Reasco, avant-centre de la Tri. L’occasion d’immortaliser ce moment improbable entre le champion du monde 1998 et celui dont le prénom est un hommage direct à ce dernier.

"Mon père et ma mère étaient des grands fans de Youri Djorkaeff. Et comme je suis né en janvier 1999, ils ont décidé de m’appeler Djorkaeff. Mon père admirait son style de jeu, racontait Djorkaeff Reasco (23 ans) en 2016 lors de ses débuts professionnels avec la Liga de Quito, son club formateur. Et coïncidence ou pas, moi aussi je suis attaquant. J'ai vu des vidéos de sa façon de jouer et je crois que mon jeu ressemble un peu au sien."

Youri Djorkaeff: "Cette histoire-là le mérite bien"

Présent au Qatar depuis le début de la phase de poule, Youri Djorkaeff avait déjà prévu de lui faire une petite surprise dès le match d’ouverture. "Je ne sais pas encore comment je vais m’y prendre, mais je vais essayer de trouver un moyen pour aller le voir après le match pour faire une photo qu’il enverra à son papa. Je vais me débrouiller. Cette histoire-là le mérite bien", avait confié l’ancien joueur de Monaco et de l’Inter Milan auprès du Parisien. Finalement, les deux hommes ont dû attendre le dernier match de la phase de poule pour que leurs chemins se croisent enfin.

Djorkaeff Reasco, attaquant du club argentin des Newell's Old Boys, le club des débuts de Lionel Messi, est resté sur le banc lors des deux premières rencontres disputées par son équipe au Mondial qatari. Ce mardi, il était une nouvelle fois remplaçant face au Sénégal. Mais aucun doute qu’il se rappellera un moment de son avant-match.