EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Pays-Bas-Qatar en live

Bonjour à tous !

Et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la rencontre entre les Pays-Bas (1ers, 4 points) et le Qatar (4e, 0 point), comptant pour la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Les Pays-Bas n'ont besoin que d'un seul poitn et pourrait faire tourner face au pays hôte très décevant lors de ses deux premières sorties. Dans le même temps, l'Equateur et le Sénégal s'affronteront à quelques kilomètres de là pour l'autre billet pour les huitièmes de finale.

Coup d'envoi prévu à 16 heures sur Bein Sports. Et à suvire en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.