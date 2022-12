EN DIRECT - LIGUE 1: SUIVEZ AUXERRE-MONACO EN LIVE

Résultats des matches amicaux

Pendant la coupure qatarienne, la formation auxerroise a disputé trois matchs amicaux aux avec des victoires contre Metz et l’Hadjuk Split et un nul contre Angers. Les Monégasques ont, eux, concédés deux nuls face au FC Séville (1-1) et contre la Fiorentina (1-1) pour deux succès contre Empoli (0-1) et Leeds United (2-4).