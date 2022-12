La Coupe du monde à peine terminée, la Ligue 1 est de retour... dès la semaine prochaine

Pas le temps de souffler, nous voilà déjà reparti pour un tour: la Ligue 1 reprend du service en France dès le 28 décembre, pour le compte de la 16e journée. Petit rappel nécessaire de ce qui nous attend pour une période de Noël loin d’être de tout repos.

A peine remis de nos émotions et d’une finale aussi éreintante pour nos nerfs que pour les internationaux argentins et français, qu’on se projette très vite sur la suite. Très, très vite même, puisqu’en France la Ligue 1 reprend ses droits dans… 9 jours!

Impactés par cette inédite Coupe du monde hivernale, les calendriers des différents championnats ont logiquement dû s’adapter. Le Championnat de France renquille pour une deuxième partie de saison qui s’annonce trépidante, sans gros choc lors de cette 16e journée de reprise à jouer les 28 et le 29 décembre. Tout juste le temps de digérer la bûche de Noël.

Champion d’automne, le PSG va retrouver ses internationaux au compte-gouttes

Si vous l’aviez oublié, le Paris Saint-Germain du champion du monde Lionel Messi, qui reçoit Strasbourg le 28 (21 heures), est en tête de la Ligue 1 ; cinq points devant son dauphin Lens qui se déplace à Nice le 29 (21 heures). Rennes complète le podium cinq unités derrière les Sang et or, un point devant l’OM. La 17e journée interviendra dans la foulée, les 1er et 2 janvier, avec cette fois quelques belles affiches comme ce Lens-PSG (1er janvier, 20h45) ou ce Rennes-Nice (2 janvier, 21 heures).

Les treize derniers internationaux de Ligue 1 concernés par la finale et la petite finale du Mondial – Achraf Hakimi, Lionel Messi et Kylian Mbappé (PSG), Youssouf Fofana et Axel Disasi (Monaco), Steve Mandanda et Lovro Majer (Rennes), Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi (OM), Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi (Angers), Achraf Dari (Brest), Zakaria Aboukhlal (Toulouse) – devraient bénéficier de quelques jours de repos post-Coupe du monde avant de reprendre les choses sérieuses.

A voir à quel rythme seront réintégrés aux effectifs les autres internationaux éliminés un peu plus tôt dans la compétition, à l’image des Brésiliens du PSG, Neymar et Marquinhos, ou du Portugais Vitinha. Quelques équipes pourraient lancer leur seconde partie de saison avec des effectifs un peu remaniés.

Le programme de la 16e journée:

Mercredi 28 décembre

- AC Ajaccio – Angers SCO (15h)

- Troyes – FC Nantes (15h)

- Auxerre – Monaco (17h)

- Clermont – Lille (19h)

- PSG – Strasbourg (21h)

- Brest – Lyon (21h)

Jeudi 29 décembre

- Lorient – Montpellier (17h)

- Reims – Rennes (19h)

- Nice – Lens (21h)

- Marseille – Toulouse (21h)

Le programme de la 17e journée:

Dimanche 1er janvier

- Angers – Lorient (15h)

- FC Nantes – AJ Auxerre (15h)

- Toulouse – Ajaccio (15h)

- Monaco – Brest (15h)

- Lyon – Clermont (17h)

- Lens – Paris SG (20h45)

Lundi 2 janvier

- Strasbourg – Troyes (15h)

- Lille – Reims (17h)

- Montpellier – Marseille (19h)

- Rennes – Nice (21h)