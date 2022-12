Auxerre-Monaco: Eliesse Ben Seghir, 17 ans, fait gagner l'ASM pour sa première en Ligue 1

Eliesse Ben Seghir, milieu offensif de 17 ans, qui a remplacé Wissam Ben Yedder à la pause pour faire sa première apparition en Ligue 1, a inscrit un doublé et offert la victoire 3-2 à l'AS Monaco contre Auxerre.

Avant cette soirée, il n'avait joué qu'une poignée de minutes de temps additionnel contre l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa. Eliesse Ben Seghir, 17 ans, a tout simplement fait gagner l'AS Monaco à l'occasion de son premier match en Ligue 1. En inscrivant un doublé, avec notamment une splendide frappe enroulée dans les dernières minutes, le jeune talent a permis au club de la Principauté de s'imposer 3-2 sur la pelouse de l'AJ Auxerre, mercredi soir dans le cadre de la 16e journée du championnat.

>> Ligue 1: revivez Auxerre-Monaco (2-3)

Il a remplacé Ben Yedder

D'abord plombée par un penalty de M'Baye Niang, puis sauvée par un autre penalty, inscrit par Wissam Ben Yedder, la première période de l'AS Monaco a été très décevante. Ce qui explique, a priori, que Philippe Clement ait bousculé son équipe à la pause en procédant à trois changements, avec les sorties de Wissam Ben Yedder, Eliot Matazo et Takumi Minamino et les entrées de Youssouf Fofana, Aleksandr Golovin et donc Eliesse Ben Seghir.

Il n'a fallu que quelques minutes pour comprendre que le numéro 44 avait la capacité d'influer sur le score du match. Et c'est finalement dès la 58e minute, avec un appel d'attaquant et une finition parfaite que le novice a brillé une première fois. Avec son but, l'ASM menait pour la première fois dans cette rencontre (2-1). Mais les Monégasques sont retombés dans leurs travers et les Auxerrois ont profité d'un surprenant but contre son camp de Youssouf Fofana pour égaliser à 2-2 (69e).

Mais sur une contre-attaque à la 84e minute, Eliesse Ben Seghir a pris ses responsabilités. Après avoir porté le ballon et repiqué de l'aile gauche, le frère cadet de Salim Ben Seghir (OM) a tenté une frappe enroulée du pied droit. Inspiration gagnante. Ce qui lui a valu une belle ovation des supporters monégasques au terme de la rencontre.

Ce résultat permet à l'ASM de prendre provisoirement la 5e place et de recoller avec l'Olympique de Marseille, 4e. L'AJ Auxerre reste dans la zone rouge, au 18e rang.