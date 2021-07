Euro 2021: les compos de la finale Italie-Angleterre avec la surprise Trippier

C'est dans le mythique stade de Wembley, à Londres, que l'Italie et l'Angleterre s'affrontent ce dimanche soir (21h) en finale de l'Euro 2021. Les compos sont tombées.

Rendez-vous ce dimanche soir (21h) en terre londonienne, dans le mythique stade de Wembley, pour la finale de l’Euro 2021 tant attendue entre l’Italie et l’Angleterre. Devant plus de 60.000 spectateurs, dont 10.000 tifosi, la Nazionale rêve de décrocher un deuxième sacre continental après 1968, alors que les Three Lions veulent faire chavirer tout un pays sevré de titre depuis le Mondial 1966 remporté contre l’Allemagne, déjà à Wembley. "On doit être tranquille, c’est le dernier match. Nous essaierons de faire ce qu’on sait faire, ce qui nous a amené ici, on ne va pas changer maintenant", a prévenu cette semaine Roberto Mancini.

Pour ce grand rendez-vous, le sélectionneur italien a opté pour son 4-3-3 habituel. Avec Giovanni Di Lorenzo et Emerson comme latéraux, Marco Verratti et Nicolo Barella pour épauler Jorginho au milieu, Federico Chiesa et Lorenzo Insigne sur les ailes, et Ciro Immobile à la pointe de l’attaque.

Défense anglaise renforcée avec Trippier

Il y a du changement en revanche côté anglais. Gareth Southgate a choisi de renforcer sa défense, qui n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition, en titularisant Kieran Trippier en plus de Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Passage à trois dans l'axe, donc. Kalvin Phillips et Declan Rice seront à la récupération. Le secteur offensif sera animé par Mason Mount, Raheem Sterling et Harry Kane, qui peut devenir le meilleur buteur de cet Euro (4 buts contre 5 pour Cristiano Ronaldo et Patrik Schick).

"Avec l'expérience, on ne veut pas s'emballer, rester dans le moment présent, et juste savoir, en tant que joueur et équipe, qu'on est sur la bonne voie. Cela fait partie de l'apprentissage et j'espère qu'il m'en restera pour finir le job", a insisté le capitaine anglais en conférence de presse. Bukayo Saka, titulaire lors des trois derniers matchs, prendra lui place sur le banc pour cette finale. Phil Foden, victime d’un coup sur le pied à l’entraînement, n'est pas sur la feuille de match.

La compo de l'Italie :

Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

La compo de l'Angleterre :

Pickford - Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Mount, Kane, Sterling