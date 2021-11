Rennes-Mura en direct: Les Bretons pied au plancher

Le point sur le classement

Après trois journées, le Stade rennais est en tête de ce groupe G avec 7 points. Il devance le Vitesse Arnhem (6 pts) et Tottenham (4 pts), qui s'affrontent dans le même temps, et peut donc créer un bel écart ce soir. Le NS Mura n'a toujours pas inscrit le moindre point et ferme la marche.