Roma-Feyenoord en direct: suivez la finale de la Ligue Europa Conférence en live

"Il serait étonnant que Mourinho nous surprenne", estime l'entraîneur de Feyenoord

"On a disputé 55 matches cette saison et il serait tout de même étonnant qu'il nous surprenne", a estimé Arne Slot, l’entraîneur du Feyenoord Rotterdam, à propos de José Mourinho, son homologue de l'AS Roma.

"Notre but, c’est d’être à la hauteur de l’événement et de parvenir à faire ce qu’on a fait durant toute la saison", a expliqué en conférence de presse le technicien néerlandais, dont l'équipe a éliminé en demi-finales l'Olympique de Marseille pour parvenir en finale de la première édition de la C4.

"Bien sûr, en face, c’est la Roma, qui possède une équipe solide et bien structurée, avec des joueurs particulièrement créatifs au niveau offensif. Mourinho a choisi ces derniers temps de proposer une manière particulièrement agressive de défendre et on essaiera de parer à toutes les astuces qu’il pourrait proposer. On a disputé 55 matches cette saison et il serait tout de même étonnant qu’il nous surprenne", a estimé Slot.