Conference League: des bananes gonflables jetées sur le terrain lors de la finale Roma-Feyenoord

Deux bananes gonflables ont été lancées sur le terrain - vraisemblablement par des supporters néerlandais - pendant la finale d’Europa Conference League entre l’AS Roma et le Feyenoord, ce mercredi. Un incident identique avait eu lieu en 2015 lors d'un match opposant les deux équipes.

La toute première finale d’Europa Conference League émaillée par des incidents racistes. Ce mercredi soir, deux bananes gonflables ont été lancées sur le terrain lors de la rencontre entre l’AS Roma et le Feyenoord Rotterdam, à Tirana (Albanie). Les supporters néerlandais placés derrière l’un des deux buts sont visiblement à l’origine de ces jets, survenus juste avant un corner à la 35e minute, alors que le score était de 1-0 pour les Italiens.

"On a vu Tammy Abraham haranguer les supporters du Feyenoord qui sont derrière le but de leur gardien, on a vu deux bananes gonflables descendre, c’est scandaleux", ont précisé les commentateurs de la chaîne W9, diffuseur de cette finale, juste après l'incident.

Roma-Feyenoord © Capture d'écran W9

Un incident identique en 2015

En 2015, lors d’un 16e de finale de Ligue Europa entre ces deux mêmes équipes, un incident similaire s’était produit à Rotterdam. À la 38e minute, une banane gonflable avait été jetée en direction des joueurs de la Roma, notamment Gervinho. En seconde période, le match avait même été interrompu par l'arbitre Clément Turpin, qui avait renvoyé les deux équipes au vestiaire pendant quelques minutes après divers jets d'objets sur la pelouse.

Sur le terrain, ce mercredi, les hommes de José Mourinho ont ouvert le score à la 32e minute grâce à Nicolo Zaniolo et menaient 1-0 au moment de retourner aux vestiaires. Pour rappel, le vainqueur de cette finale d’Europa Conference League est directement qualifié pour la prochaine Ligue Europa.