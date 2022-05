Conference League: des dizaines de fans de l'AS Roma expulsés après de violents heurts à Tirana

Les violentes heurts survenus mardi soir à Tirana, capitale de l'Albanie et hôte de la finale de la Ligue Europa Conférence, prévue ce mercredi (21h), ont conduit à l'arrestation et à l'expulsion de plusieurs dizaines de supporters, italiens pour la plupart, comme le rapporte l'AFP.

Des dizaines de supporteurs de l'AS Rome venus à Tirana pour la finale de la Ligue Europa conférence contre Feyenoord Rotterdam ont été renvoyés chez eux mercredi après des violences qui ont fait une trentaine de blessés, a annoncé la police. La situation est revenue au calme dans la nuit après la flambée de violences qui a vu principalement les partisans des deux camps affronter les forces de l'ordre à la veille de la rencontre à hauts risques.

Un policier a été blessé à l'arme blanche tandis qu'un Albanais qui avait exprimé son soutien aux Italiens a été passé à tabac à coups de chaise et hospitalisé en urgence. Au total, 19 policiers ont été blessés et 10 personnes - cinq Albanais, trois Italiens et deux Néerlandais - se sont présentés dans les hôpitaux pour se faire soigner, a précisé Albert Dervishaj, le chef adjoint de la police nationale lors d'une conférence de presse.

Une soixantaine de supporters interpellés

Les heurts ont éclaté quand la police a tenté d'empêcher des supporters néerlandais de se diriger vers le stade de football situé en plein coeur de la capitale pour affronter les fans de l'AS Rome. Ceux-ci ont réagi avec "violence", attaquant les forces de l'ordre à coups de bouteilles en verre, de pierres et autres bâtons. Des suppporters du club italien ont également attaqué les policiers, avaient déclaré auparavant des sources policières.

Des affrontements entre supporteurs des deux équipes se sont également produits dans au moins trois endroits de Tirana, a constaté l'AFP. Une soixantaine de personnes ont été interpellées, en grande majorité des supporters italiens. Environ 80 fans de l'AS Rome ont été expulsés à l'aube vers l'Italie depuis le port de Dürres, sur l'Adriatique. Quatre voitures de police ont été endommagées, selon la police qui a saisi des armes diverses, couteaux, coups de poing américains, battes de fer et bâtons de bois.

Les autorités ont décrété un jour férié pour l'occasion. Écoles et administrations étaient fermées tandis que la circulation des voitures était interdite dans les rues. Alors que la capacité du stade national n'est que de 21.000 places, au moins 100.000 supporteurs sont arrivés en Albanie pour assister à la rencontre. Ils sont séparés en fan zones et devront regarder le match prévu dans la soirée sur des écrans géants, selon les autorités. Environ 2.000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement.