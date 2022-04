West Ham-OL en direct: suivez le quart de finale aller de ligue Europa

Les confidences de Bosz sur sa philosophie de jeu

Peter Bosz a débarqué à l'OL en début de saison et l'équipe commence vraiment à montrer la patte du technicien néerlandais après plusieurs mois compliqués. Toujours à la lutte pour l'Europe en Ligue 1, Lyon rêve aussi d'aller le plus loin possible en Ligue Europa. Un billet pour le dernier carré passe par un bon match de jeudi. Cela tombe bien, Peter Bosz veut voir ses joueurs jouer un football offensif, attractif et dominant comme il l'a expliqué lors d'un entretien pour RMC Sport.

"C’est toujours le résultat qui est le plus important. Mais je suis convaincu que l’on peut mettre les deux en place, a indiqué le patron de l’équipe lyonnaise. Tu peux gagner avec une manière qui est offensive, attractive et dominante. C’est possible mais ce n’est pas facile. Quand tu joues avec beaucoup d’espace dans ton dos, ce n’est pas facile et c’est jouer autrement. Les clubs comme le Barça, Manchester City ou Liverpool jouent comme cela aujourd’hui et j’aime voir des clubs comme ceux-là."