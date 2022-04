OL: Bosz savoure les débuts parfaits de Tetê mais reste prudent

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du quart de finale aller de Ligue Europa contre West Ham (ce jeudi à 21h sur RMC Sport 1), Peter Bosz a salué les bons débuts de Tetê, buteur contre Angers pour son premier match avec l’OL. Le coach lyonnais a cependant précisé que la recrue brésilienne n’était pas encore à 100% physiquement.

C’est la très bonne surprise de ce début de printemps. Arrivé du Shakhtar Donetsk le 31 mars dernier grâce au mercato exceptionnel accordé aux joueurs évoluant en Russie et en Ukraine, Tetê a offert la victoire à l’OL dimanche contre Angers seulement deux minutes après son entrée en jeu (3-2, 30e journée de Ligue 1). Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du quart de finale aller de Ligue Europa contre West Ham (ce jeudi à 21h sur RMC Sport 1), Peter Bosz a salué cette adaptation éclair du Brésilien.

"Il ne pouvait pas mieux faire. Il a marqué après deux minutes, c’est pas mal pour son premier match", s’est félicité le coach de l’OL. Une sacrée performance pour le Brésilien qui, entre la trêve hivernale et la guerre en Ukraine, n’avait plus joué un match en compétition officielle depuis le 11 décembre 2021.

Pas à 100% physiquement

Devant les journalistes, Bosz a d’ailleurs admis que sa nouvelle recrue n’était pas encore à 100% physiquement. "Tetê ne s'était pas entraîné avec un groupe depuis longtemps. Il a besoin d’un peu plus de temps. On l’a fait entrer 15 minutes au dernier match. Demain, il ne démarrera pas, mais j'espère qu'il sera prêt bientôt. On a déjà vu les qualités qu’il a, et pas seulement sur le but qu’il a marqué. A l’entraînement, on voit aussi ses qualités", a poursuivi le coach lyonnais. Tetê aura une nouvelle occasion de prouver qu’il peut être le facteur X de l’OL en cette fin de saison ce jeudi à West Ham.