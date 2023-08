EN DIRECT - Australie-Angleterre: les Anglaises ne changent rien pour la demi-finale, première titularisation pour Kerr

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Deuxième demi-finale de cette COupe du monde 2023, et elle promet beaucoup! Après la fin de match dingue entre l'Espagne et la Suède, place à un affrontement presque fratricide entre les Anglaises et les Australiennes (dont beaucoup jouent en Angleterre), dans un stade surchauffé, l'équipe de France, victime de l'Australie aux tirs au but, peut en témoigner.

Favorites de la compétition, les championnes d'Europe anglaises doivent faire face à tout un pays, les médias australiens ayant même assuré vouloir espionner l'entraînement à huis clos des Lionnesses... avec un hélicoptère.

L'inconnue Sam Kerr

L'inconnue va résider dans la titularisation ou pas de la star Sam Kerr côté Australie. La coach anglaise, Sarina Wiegman, a assuré qu'ele avait un plan contre celle qui s'est fait passer pour un garçon toute son enfance pour pouvoir continuer à jouer au foot.

Les compos seront dispos au plus tard à 11h. Coup d'envoi à 12h sur M6. A suivre bien sûr en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.