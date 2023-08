Coupe du monde féminine: L'entraînement des Anglaises espionné... à l'hélicoptère

Avant la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Australie et l'Angleterre mercredi (12 heures), l'Australian Daily Telegraph a envoyé un hélicoptère pour espionner l'entraînement à huis clos des championnes d'Europe en titre.

Tous les moyens sont bons pour espionner ses voisins. Surtout lorsque tout un pays attend avec impatience l'un des rendez-vous les plus importants de son histoire. Quatre jours après avoir mis fin aux rêves de sacre des joueuses de l'équipe de France (0-0, 7-6 tab), l'Australie s'attaque désormais aux championnes d'Europe en titre, l'Angleterre, avec comme objectif de rejoindre l'Espagne en finale de la Coupe du monde féminine, chez elle, à Sydney.

À quelques heures de ce choc (mercredi à midi), les journalistes locaux ont tout tenté pour récolter des informations sur la mise en place tactique des joueuses de Sarina Wiegman.

"Bienvenue dans la jungle"

Selon le témoignage du journaliste britannique Luke Edwards, l'Australian Daily Telegraph a envoyé un hélicoptère pour filmer l'équipe anglaise lors de son dernier entraînement à huis clos au Stadium Australia de Sydney ce mardi. "Si les Lionnes d'Angleterre pensaient qu'elles allaient arriver en demi-finale de la Coupe du monde sans être inquiétées, elles vont avoir un choc brutal, écrit le média australien. Nous avons envoyé l'hélicoptère pour voir comment le vieil ennemi se prépare... Bienvenue dans la jungle, Lionnes, on s'amuse et on joue".

Galvanisées par leur excellent parcours à domicile, les Australiennes pourront compter sur leur star Sam Kerr. Blessée au début du Mondial, la joueuse de Chelsea est entrée en jeu face au Danemark et la France lors de la phase à élimination directe et est "disponible" pour le duel face aux Anglaises, a annoncé Tony Gustavsson ce mardi en conférence de presse.

Un "plan" contre Kerr ?

"Elle a bien récupéré et s'est entraînée aujourd'hui, donc elle est disponible. Nous nous réunirons ce soir pour décider du meilleur onze de départ et du meilleur onze pour finir. Il y aura des décisions difficiles", a expliqué le sélectionneur.

Interrogée mardi sur une éventuelle titularisation de Sam Kerr, la coach anglaise, Sarina Wiegman a assuré que son équipe avait "un plan". "Elle peut jouer et elle peut commencer sur le banc, c'est la situation". "C'est assez difficile de ne pas connaître Sam et ses capacités. Mais comme Sarina l'a dit, il y a d'autres joueuses dans l'équipe (...), et nous connaissons les forces et les faiblesses de chacune", a ajouté Millie Bright, la capitaine anglaise et coéquipière de Sam Kerr à Chelsea.