EN DIRECT - Coupe du monde: suivez Suède-Japon en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live de la Coupe du monde

A la veille d'un très alléchant Australie-France, voicii un quart-de-finale qui vaut le coup ce vendredi matin entre d'un côté le Japon, 4 victoires en 4 matchs et qui impressionne tous les observateurs, et de l'autre la Suède, avec son infranchissable gardienne, Musovic qui a écoeuré les attaquantes américaines (victoire finale de la Suède aux tirs au but).

Les compos seront dispo au plus tard à 8h30 et le coup d'envoi sera donné à 9h30 ce vendredi. Le match est diffusé sur M6, à suivre aussi en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.