Coupe du monde féminine: sensation à Melbourne, les double tenantes du titre américaines sorties dès les 8es de finale par la Suède

À l'issue d'un match sous tension, conclu par une séance de tirs au but irrespirable (0-0, 5 tirs au but à 4) à Melbourne, les Suédoises sont parvenues à faire tomber les doubles championnes du monde en titre américaines en 8es de finale. Elles défieront le Japon en quarts de finale.

C'est un tremblement de terre dans le monde du football féminin qui a sévi ce dimanche à Melbourne. Incapables de prendre à défaut la portière suédoise, durant l'intégralité de la rencontre, les Américaines - doubles championnes du monde en titre - se sont inclinées à l'issue de la séance de tirs au but (0-0, 5 tirs au but à 4).

Musovic a écoeuré les Américaines

Si les Suédoises, très prudentes (un seul tir cadré), ont tenté comme elles pouvaient de contenir les assauts répétés des coéquipières d'Alex Morgan, à défaut de proposer du jeu, elles pourront surtout remercier Zecira Musovic. La gardienne de 27 ans a écarté toutes les tentatives des attaquantes américaines ce dimanche, avec plusieurs parades impressionnantes, notamment face à la capitaine du team USA Lindsey Horan (52e), puis à la 88e minute du temps réglementaire sur un coup de tête de Morgan.

Rapinoe manque son tir au but, les USA disent adieu au rêve de 3e sacre mondial

Toujours en vie, donc, les Suédoises ont tenu bon jusqu'à la séance de tirs au but, la première de la compétition dans cette édition 2023. Et le stress n'a fait qu'augmenter. Car elles ont été les premières à rater, avec une frappe de Nathalie Björn au-dessus de la barre d'Alyssa Naeher. Mais juste après, c'est Megan Rapinoe, entrée en cours de jeu, qui tirait elle aussi au-dessus du but, adressant un rire jaune à la caméra...

Mené 3-2, la Suède échouait de nouveau avec Blomqvist, avant que Smith ne loupe à son tour. Beninson remettait les deux équipes à égalité, avant que la gardienne américaine ne redonne l'avantage aux championnes du monde (4-3). Magdalena Eriksson égalisait (4-4), et cette fois O'hara, en tirant sur le poteau, offrait la possibilité aux Suédoises de conclure. Lina Hurtig, dernière tireuse, se présentait alors devant Naeher et alors que sa frappe était repoussée, la trajectoire du ballon revenait vers le but et franchissait la ligne. Après vérification via la goal-line technology, la Française Stéphanie Frappart, l'arbitre de la rencontre, confirmait la décision et mettait fin à l'aventure des Américaines.

Les joueuses de Peter Gerhardsson défieront le Japon en quarts de finale de la compétition (vendredi 11 août à 9h30) à Auckland.