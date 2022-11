DIRECT Lyon-Nice: Suivez le match de Ligue 1 en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

L'Olympique Lyonnais reste coincé à la 8e place et la férule de Laurent Blanc ne fait pas encore de miracles en attendant la trêve de la Coupe du monde. Dernière étape: un choc à Lyon face à Nice, l'équipe en forme du moment, invaincue sur les denriers matchs. Une rencontre qui pourrait avoir un invité spécial, Karim Benzema, qui pourrait présenter son ballon d'or au public du Groupama stadium comme il l'avait promis. Coup d'envoi à 211h sur prime Video et en direct commenté sur RMc et RMC Sport.