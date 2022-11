Equipe de France: Benzema donne quelques indices sur son état de forme avant la Coupe du monde

Présent vendredi à Lyon pour fêter son Ballon d'or avec ses anciens supporters, en marge du match de Ligue 1 OL-Nice, Karim Benzema, blessé depuis plusieurs semaines avec le Real, s'est exprimé sur sa santé. Sans pleinement rassurer, à un peu plus d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar.

Faut-il s'inquiéter pour Karim Benzema à l'approche du Mondial? Victime d'une gêne musculaire à la cuisse gauche, l'attaquant du Real Madrid n'a disputé que sept matchs en Liga cette saison. Après que Didier Deschamps a annoncé sa liste pour la Coupe du monde, le Basque se voulait pourtant rassurant: "Se ménager, c'est ne pas prendre de risque, a déclaré le sélectionneur. J'ai échangé avec Karim pour avoir les tenants et les aboutissants. S'il ne joue pas, c'est parce qu'il a un petit souci. Les staffs médicaux ont échangé ensemble, il n'y a pas d'inquiétude sur sa situation par rapport à nos échéances. A l'approche de la Coupe du monde, il est très vigilant. Ce n'est pas quelqu'un qui reste sur une table de soins. Il n'y a pas de risque à prendre, mais il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la semaine prochaine."

"Rien de grave"

L'intéressé, lui, s'est exprimé sur sa santé ce vendredi après avoir fêté son Ballon d'or avec les supporters lyonnais à la mi-temps du match entre l'OL, son ancien club, et Nice : "J'ai eu quelques petites gênes, rien de grave, a-t-il indiqué au micro de Prime Video. Il y a encore du temps d'ici le 22 (novembre, date de France-Australie). Je serai en forme, prêt physiquement et mentalement."

Prêt à remporter enfin un grand titre avec les Bleus : "La Coupe du monde? Ce serait un des plus beaux cadeaux d'anniversaire, chaque match sera une finale. On a un très bon groupe, on prendra match après match", conclut celui qui fêtera ses 35 ans le lendemain de la finale.