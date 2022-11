Favre viré par Nice à la trêve? "J'espère qu'ils ne prendront pas une décision précipitée", défend Dante

Malgré une bonne série ces dernières semaines, Nice ne pointe qu'à une modeste neuvième place de Ligue 1 après son nul sur la pelouse de l'OL (1-1). De quoi place Lucien Favre sur un siège éjectable pendant la Coupe du monde? Pour Dante, il faut prendre le temps de réfléchir.

En grande difficulté après un début de saison catastrophique, Nice a finalement redressé la barre ces dernières semaines, avec une dernière défaite en Ligue 1 datée du 9 octobre (contre le PSG 2-1) et une invincibilité depuis, avec un nul à Lyon ce vendredi (1-1). Et si la neuvième place actuelle ne satisfait personne au club, les choses - le jeu et les résultats - semblent peu à peu se mettre en place. Lucien Favre risque-t-il toutefois de faire les frais de la coupure autour du Mondial? Pour Dante, il ne faut pas précipiter une telle décision.

"Il faut avoir du temps, de la patience"

"Nous sommes en train de remonter la pente, raconte le défenseur sur Prime Video. C'est clair que nous avons très mal commencé. Dans le club, il y a eu beaucoup de changements en interne. Le directeur sportif arrive un peu plus tard, les recrues arrivent tard aussi. Le club a fait tout ce qu'il fallait pour que ça arrive plutôt mais il n'a pas pu, on le comprend."

"Après, pour faire jouer une équipe avec un système différent par rapport à l'année dernière, avec d'autres joueurs, il faut avoir du temps, de la patience. J'espère vraiment qu'ils prendront la décision, parce que nous sommes en train de mieux nous trouver sur le terrain, il y a une cohésion d'équipe, nous sommes en train de grandir et progresser. J'espère qu'ils ne prendront pas une décision précipitée", insiste Dante.

Après la Coupe du monde, les Niçois recevront Lens avant d'aller à Rennes. D'ici là, Lucien Favre a quelques semaines pour travailler. "Nous avons un projet sur deux ans, pas quatre mois, pour concurrencer le Paris Saint-Germain", a précisé le technicien suisse sur Prime Video. A moins que la direction ne profite de ce temps pour trancher.