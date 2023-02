EN DIRECT - Auxerre-OL : suivez en live le match de la 24e journée de Ligue 1

Les pertes d'OL Groupe s'aggravent

L'OL Groupe a publié ses résultats du premier semestre mercredi qui démontrent une aggravation de sa perte en raison de l'absence de qualification européenne et l'augmentation des charges d'électricité et de personnel. La perte a atteint 60,2 millions d'euros, contre 27,1 millions un an plus tôt.