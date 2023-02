Lyon: les pertes d'OL Groupe s'aggravent au premier semestre

L'OL Groupe a publié ses résultats du premier semestre ce mercredi qui démontrent une aggravation de sa perte en raison de l'absence de qualification européenne et l'augmentation des charges d'électricité et de personnel.

OL Groupe a creusé sa perte nette au premier semestre de l'exercice 2022/2023 malgré un chiffre d'affaires en hausse, selon les résultats publiés mercredi par la holding qui chapeaute le club de l'Olympique lyonnais (L1). La perte a atteint 60,2 millions d'euros, contre 27,1 millions un an plus tôt, selon un communiqué. L'excédent brut d'exploitation (EBE) tombe lui dans le rouge à -23,7 millions, contre +14,7 millions sur la même période de l'exercice précédent.

Le groupe "fortement impacté par l'absence de participation en Coupe d'Europe"

Le groupe a été "fortement impacté par l'absence de participation en Coupe d'Europe cette saison, la hausse des charges d'activité (en relation avec la hausse des revenus), la hausse des charges d'exploitation, notamment les charges d'électricité en lien avec le contexte international et inflationniste global" détaille ce communiqué. Les charges d'électricité "ont été multipliées par cinq sur le semestre", selon OL Groupe qui a été rachetée en décembre par le milliardaire américain John Textor.

Le communiqué relève aussi "l'augmentation des charges de personnel liée au mercato d'été 2022 et à l'aide URSSAF enregistrée en N-1 (37 millions d'euros en relation avec la crise sanitaire)". Pour autant, OL Groupe se félicite d'avoir "toutes les lignes de revenus en progression" depuis six mois, en mettant en avant les produits des activités en hausse qui s'établissent 134,8 millions d'euros (+16%, +18,7 millions d'euros).

Dans le détail notamment, la billetterie a rapporté 15,8 millions d'euros (+1,6 million d'euros, +12%), les droits TV et Marketing 37,7 millions d'euros (+7,2 millions d'euros, +23%) et l'activité Events 7,4 millions d'euros soit une progression de 97%, selon la même source. La hausse record de l'activité Events est liée au succès des concerts des Rolling Stones pendant leur tournée européenne et du groupe de métal allemand Rammstein selon le communiqué. Les deux ont réuni au total plus de 150.000 spectateurs au Groupama Stadium - d'une capacité d'environ 60.000 places en gradins, plus les pelouses.

La billetterie et les ventes de joueurs en hausse

La vente de joueurs est en hausse également, de 6% avec 43,8 millions d'euros récoltés avec notamment les cessions de Lucas Paqueta à West Ham pour 35,7 millions d'euros et Léo Dubois pour 2,4 millions d'euros à Galatasaray ainsi que les indemnités de prêts et bonus divers pour 5,7 millions d'euros. Le résultat financier s'établit à -9,5 millions d'euros, (contre -7,8 millions d'euros en N-1) "intégrant notamment sur le semestre des nouvelles charges d'intérêt liées au 2e PGE (Prêt garanti par l'Etat, NDLR) (souscrit en décembre 2020) et au financement de la LDLC Arena. Cette salle évènementielle ultra modulable, capable d'accueillir jusqu'à 16.000 personnes, doit ouvrir ses portes d'ici fin 2023.