Auxerre-OL: "On n'a pas montré les couilles", les mots forts de Lovren après la défaite lyonnaise

Invaincu depuis un mois, l'OL a rechuté ce vendredi soir sur la pelouse d'Auxerre (2-1). Malgré l'ouverture du score de Moussa Dembélé, les Gones se sont effondrés en 90 secondes, ce qui a provoqué la colère de Dejan Lovren.

L'OL retombe dans ses travers. Sur une série six matchs sans défaite toutes compétitions confondues, les Gones se sont pris les pieds dans le tapis à Auxerre ce vendredi, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 (2-1). Privés d'Alexandre Lacazette et de Laurent Blanc sur le banc, les Rhodaniens ont été mis sur orbite par un coup de casque de Moussa Dembélé en première période.

Mais tout s'est effondré en 90 secondes au retour des vestiaires, le temps pour Gaetan Perrin de transformer un penalty et pour Jubal de libérer l'Abbé-Deschamps. Un scénario qui a fait sortir de ses gonds Dejan Lovren.

"Nos supporters sont derrière nous, je voulais les remercier. C'est important qu'ils soient derrière nous, même quand on perd. Je veux dire désolé à tous les supporters qui sont venus ce soir. La deuxième mi-temps spécialement, c'est inacceptable. On n'a pas montré le caractère, on a lâché les dix premières minutes en deuxième période. Cela ne suffit pas. On n'a pas montré les couilles", a pesté le Croate au micro de Prime Video.

L'OL toujours neuvième

Au delà de la défaite, la prestation délivrée par les Gones laissent à désirer. Les coéquipiers de Rayan Cherki n'ont pas cadré la moindre frappe en seconde période. "On pense qu'ils vont nous laisser gagner le match. On est bêtes de penser comme ça, poursuit le défenseur lyonnais. On a besoin de beaucoup travailler, de parler, on a besoin d'avoir de la constance mais on ne l'a pas. On joue bien contre les grandes équipes. Je ne vais pas dire qu'Auxerre n'est pas grand. Mais nous on a été nuls en deuxième période."

Le discours est le même du côté de Maxence Caqueret, titulaire aux côtés de Corentin Tolisso au milieu, avant de terminer la partie avec Johann Lepenant et Thiago Mendes. “Notre entame de deuxième est catastrophique, on n’a pas le droit de faire les erreurs. C’est regrettable car on était sur une belle lancée. C’est de notre faute. On a manqué d’agressivité, ils sont revenus avec une meilleure mentalité et on s’en prend qu’à nous même, a rappelé l'international espoir au micro de Prime Video. On n’a pas su tenir le ballon, on n’a pas su se créer d’occasions. C’est un tout. Les supporters nous ont dit qu'ils ne nous lâcheraient pas et c’est à nous d’être meilleurs.”

"On s'est tué le match"

Sur le banc ce vendredi (Laurent Blanc est toujours malade, ndlr), Franck Passi a regretté le trou d'air de ses joueurs peu avant l'heure de jeu. “Pendant trois minutes, on s’est tué le match. Auxerre était bien regroupé, a concédé le coach adjoint. On n’a pas su utiliser notre possession. A la mi-temps, on a dit qu’il fallait tenir. Depuis qu’on est là, on constate des errances. On savait qu'il pouvait se passer ça. On en a parlé avec le coach lors d’une réunion. Il faut continuer à travailler pour enclencher une série.”

Une série qui pourrait débuter de nouveau en déplacement, à Angers, samedi prochain (17 heures). En attendant, l'OL reste scotché à la neuvième place, à six points des places européennes. En bas du classement, l'AJA est toujours 19e, mais revient à un point du premier non-relégable après cette première victoire en trois mois.