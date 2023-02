EN DIRECT - Ligue 1: suivez la très belle affiche PSG-Lille en live

Bonjour et bienvenue pour le choc de la 24e journée entre le PSG et Lille

C'est l'affiche la plus sexy de la 24e journée de Ligue 1: le PSG, leader du classement, reçoit Lille, cinquième et qui rêve encore de mieux. Un match qui s'annonce plaisant compte tenu des intentions de jeu du coach du LOSC Paulo Fonseca. En août dernier, Lille avait perdu 7-1 à domicile. Un résultat que le technicien des Dogues avait assumé, en confiant préférer perdre largement avec ses idées que meltre le bus.

Le contexte n'est pas le même. Cette fois, c'est Paris qui joue le plus gros, après trois défaites d'affilée toutes compétitions confondues, dont la dernière face au Bayern en Ligue des champions. La crise couve - certains la diraient déjà installée - et avant d'affronter l'OM en championnat, il s'agit de redresser la tête. Une défaite placerait Christophe Galtier dans une position encore plus fragile. Pour le LOSC, la mission Europe est toujours d'actualité.

PSG-Lille, coup d'envoi à 13h. Match à suivre sur notre site dans ce live-texte et en direct radio sur RMC.