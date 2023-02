PSG: Luis Campos avait-il le droit d’être sur le banc de touche contre Lille ?

Le comportement de Luis Campos, présent sur le banc de touche lors de PSG-Lille ce dimanche (4-3), a beaucoup fait parlé. Pourtant, le dirigeant portugais était bien autorisé à être au bord du terrain et il ne sera pas sanctionné.

Ce dimanche à la 73e minute de jeu du match entre le PSG et Lille, Luis Campos a décidé de quitter la tribune présidentielle. Direction le banc de touche, à quelques centimètres derrière l'entraîneur Christopher Galtier. Conseils aux joueurs, signes d’agacements et critiques envers l’arbitrage. Le dirigeant portugais a aussi laissé exploser sa rage sur le but victorieux de Lionel Messi. Une célébration faite sous le nez du délégué de la rencontre.

Mais Campos était-il autorisé à être présent sur le bord de la pelouse pendant plus d'un quart d'heure ? "Les listes nominatives (nom, prénom, qualité) des personnes sur le banc de touche ainsi que des dirigeants des clubs visité et visiteur doivent être soumises à l'approbation des services de la LFP qui les communiqueront au Délégué Principal de la rencontre après les avoir validées. Ces personnes devront toutes être accréditées", précise l'article 552.1.

Les précédents Armand et Létang

Campos, dans les faits, dispose d'une accréditation lui donnant accès à toutes les zones du terrain, banc compris. Selon nos informations, rien n'a été noté dans le rapport des officiels après la rencontre. Si cela avait été le cas, la commission de discipline aurait étudié son cas dès mercredi. Ce qui a déjà pu arriver par le passé à d'autres dirigeants, comme Sylvain Armand et Olivier Létang. Ils avaient respectivement écopé de 4 et 2 matches de suspension.