PSG-Lille: coup dur pour les Parisiens avant Munich, Nuno Mendes sort sur blessure

Titulaire sur le côté gauche de la défense du PSG face à Lille ce dimanche, Nuno Mendes a dû quitter ses partenaires en première période, blessé après une action dans la surface parisienne.

Nouveau coup dur pour le PSG, qui n'avait pas forcément besoin de ça. Titulaire sur le côté gauche de la défense parisienne ce dimanche face à Lille au Parc des Princes, Nuno Mendes a été contraint de céder sa place à la demi-heure de jeu après une blessure.

Sur une action dans la surface du club de la capitale, Jonathan Bamba s'écroule après avoir tapé dans le pied de l'international portugais, qui reste au sol. L'arbitre Willy Delajod siffle une faute pour le PSG après consultation de la VAR.

>> Suivez PSG-Lille en direct

Mendes habitué des blessures

Touché, Nuno Mendes est finalement remplacé par Juan Bernat à la demi-heure de jeu. C'est un nouveau coup dur pour l'ancien joueur du Sporting, qui a déjà manqué dix matchs toutes compétitions confondues cette saison à cause de pépins musculaires (quatre en octobre, six en début d'année).

Rapidement devant grâce à un festival de Kylian Mbappé et un but opportuniste de Neymar, le PSG a tremblé en fin de première période et a vu Lille revenir à un but après un coup de tête de Bafodé Diakité.