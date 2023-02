EN DIRECT - Ligue 1 : suivez le match Angers-OL en live

L'aveu de Blanc sur les chances lyonnaises d'accrocher l'Europe

Convié en conférence de presse jeudi, avant d'affronter Angers ce samedi dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, le manager de l'OL Laurent Blanc a exprimé ses doutes sur la course à l'Europe. Selon lui, Lyon ne pourra pas lutter pour les cinq premières places du championnat d'ici à la fin de la saison.

"Ça me semble très compliqué. Mais ça dépend de quelle coupe européenne on parle. Vous vous apercevez que c'est dur de gagner des matchs parce vos adversaires ne gagnent pas non plus. Même avec le parcours que l'on fait, on n'est pas largués. Alors on n'est pas largués pour la coupe européenne du sixième, les quatre premières places c'est autre chose."