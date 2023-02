OL: "L'Europe? Cela me semble très compliqué", l'aveu honnête Blanc sur les chances lyonnaises

Convié en conférence de presse ce jeudi, avant d'affronter Angers samedi (17 heures) dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, le manager de l'OL Laurent Blanc a laissé exprimer ses doutes dans la course à l'Europe. Selon lui, Lyon ne pourra pas lutter pour les cinq premières places du championnat d'ici à la fin de la saison.

Avant de défier la lanterne rouge de la Ligue 1, Angers, samedi lors de la 25e journée (17 heures), le manager de l'OL Laurent Blanc avait des choses à dire ce jeudi en conférence de presse. L'ancien entraîneur du PSG n'a pas esquivé les questions des journalistes, notamment sur la course à l'Europe.

"Même avec le parcours que l'on fait, on n'est pas largués pour la coupe européenne du sixième"

Interrogé sur les possibilités de voir Lyon se qualifier pour une coupe d'Europe à la fin de la saison, l'entraîneur rhodanien a livré une réponse limpide et pragmatique: "Ça me semble très compliqué. Mais ça dépend de quelle coupe européenne on parle. Vous vous apercevez que c'est dur de gagner des matchs parce vos adversaires ne gagnent pas non plus. Même avec le parcours que l'on fait, on n'est pas largués. Alors on n'est pas largués pour la coupe européenne du sixième, les quatre premières places c'est autre chose. Mais tout le monde est à la recherche de points. On parle de Lille qui a une très bonne équipe, de très bons joueurs, un très bon entraîneur... Oui mais ils n'ont pas beaucoup plus de points que nous."

Actuellement neuvième du classement du championnat de France avec 35 points, l'OL compte six points de retard sur le LOSC, 6e, avec encore 14 journées de Ligue 1 à disputer. De quoi laisser espérer un retour en force d'Alexandre Lacazette et ses partenaires d'ici la fin de l'exercice 2022-2023.

Remporter la Coupe de France... ou espérer qu'un mieux classé la remporte

Problème : seules les cinq premières positions donnent accès, a minima, aux playoffs des compétitions européennes. Si Lyon parvient à terminer à la 6e place, il devra soit remporter la Coupe de France pour obtenir son billet pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence - l'OL défie Grenoble en quarts de finale le 28 février -, soit espérer qu'une équipe mieux classée qu'elle, et encore en lice en Coupe, ne soulève le trophée au stade de France.

Reste pour Laurent Blanc et ses hommes à retrouver de la régularité dans les résultats. "On est capables de prendre des points contre Lens, une bonne équipe du championnat, car on arrive à se hisser à ce niveau", précise ce dernier. "Mais il faut être capable d'enchaîner sur le moyen terme, quel que soit l'adversaire et à la maison comme à l'extérieur."