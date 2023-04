EN DIRECT - Strasbourg-Lyon: Cherki démarre sur le banc, Gusto aussi après sa bourde

Un top 5 encore jouable pour l'OL

Cinq jours après sa défaite cruelle lors de l'Olympico au bout du temps additionnel (1-2), l'OL repart à l'assaut de son destin européen, de plus en plus incertain en fin de saison. Lille et Rennes sont encore atteingnables devant, mais les Lyonnais sont encore à cinq points du top 5. Victoire impérative ce soir pour les hommes de Laurent Blanc.