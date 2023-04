OL: l'aveu de Blanc sur Boateng, Dembélé et Aouar

Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, a sous-entendu ce mercredi, à l'avant-veille du déplacement lyonnais à Strasbourg, qu'il ne comptait plus à 100 % sur Jérôme Boateng, Moussa Dembélé et Houssem Aouar.

À six matchs du terme de la saison, les joueurs en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais (Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Jérôme Boateng) ne devraient pas voir leur situation sportive se retourner diamétralement. Si Laurent Blanc les considère à sa disposition en cas de besoin, cela ne semble pas être une option privilégiée.

"Je n'ai qu'une réponse à vous donner (sur les joueurs en fin de contrat), ça fait au moins six, sept, huit fois que je vous la donne. Mais je vais la répéter: les joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, bien sûr qu'ils sont disponibles pour jouer les derniers matchs de la saison. C'est on ne peut plus clair. Et je vous l'ai dit une dizaine de fois", a insisté l'entraîneur de l'OL devant la presse, à l'avant-veille du déplacement des Gones à Strasbourg.

Les joueurs en fin de contrat condamnés au banc

Toutefois, Laurent Blanc a bien sous-entendu que les joueurs dans cette situation n'ont pas ses faveurs au moment de composer le onze de départ: "Dites-moi, Jérôme (Boateng), ça fait un moment qu'il n'est pas utilisé. Moussa (Dembélé) ça fait un petit moment qu'il n'est pas utilisé, et Houssem (Aouar), ça fait un moment qu'il n'est pas utilisé."

L'Allemand n'a en effet joué que 27 minutes depuis la Coupe du monde, l'attaquant n'a plus été titularisé depuis la fin février, et la dernière titularisation du milieu de terrain remonte au 11 novembre.

Néanmoins, Blanc précise qu'il se réserve le droit d'utiliser ces joueurs dans l'intérêt de l'équipe: "Tous les joueurs qui sont disponibles à l'entraînement, je suis susceptible de les mettre. Je vous le garantis. L'équipe, c'est la chose la plus importante. Les situations contractuelles le sont aussi, mais si j'ai besoin d'un joueur et que je juge que ce joueur peut me rendre service 2 min, 5 min, 10 min, 45 min ou 50 min, je le ferai jouer pour le bien de l'équipe."