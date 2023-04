OL: "Il peut marquer dix buts par saison", Blanc en attend plus de Caqueret

S'il s'appuie beaucoup sur lui depuis son arrivée à l'OL en octobre 2022, Laurent Blanc n'est pas totalement satisfait des performances de Maxence Caqueret. Il estime que le milieu de terrain doit progresser sur le plan offensif.

Les supporters lyonnais ont encore en mémoire son Final 8. Il y a trois ans, au cœur de l’été, Maxence Caqueret avait bluffé tout le monde du côté de Lisbonne en marchant sur le milieu de terrain de Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions (3-1), avant d’être l’un des rares Lyonnais au niveau lors de la défaite face au Bayern Munich (3-0) en demi-finale. L’avenir s’annonçait alors radieux pour le natif de Vénissieux. Mais sa progression n’a pas été aussi rapide qu’attendue. Parfois excellent, parfois effacé, il donne l’impression depuis d’être branché sur courant alternatif.

"Son placement est un faux problème"

Laurent Blanc lui-même reconnaît qu’il n’a pas encore confirmé tout son potentiel. "Il est très généreux, il a une dépense physique importante pour l’équipe, mais il est capable de mieux faire techniquement. J’ai même eu une discussion avec lui à ce sujet la semaine dernière. Je pense que son placement est un faux problème. On explique toujours les contre-performances par les placements des joueurs. On a souvent joué à trois milieux avec une rotation. Ils ont assez de liberté. Son problème est surtout au niveau de la concentration de la technicité", a souligné l’entraîneur de l’OL ce mercredi en conférence de presse. Surtout, Blanc estime que son joueur se doit de passer un cap à 23 ans pour être plus décisif et davantage efficace dans le dernier geste.

S’il totalise six passes décisives en 30 matchs de Ligue 1 cette saison, Caqueret n’a inscrit qu’un but (à Brest le 28 décembre, victoire 4-2). "Peut-être qu’il se sent moins bien, moins en confiance. Pourtant on l’a fait énormément joué. Je lui ai dit, je pense qu’il est plutôt un ‘milieu devant’ plutôt qu’un ‘milieu derrière’. Ça n’engage que moi. Quand vous êtes ‘milieu derrière’, il faut être armé. Je me souviens qu’il avait été impressionnant sur le plan offensif lors d’un match à Montpellier (2-1, le 22 octobre). Il avait gagné le match à lui tout seul. Sa principale qualité, c’est sa qualité physique et athlétique. Il peut courir, courir, courir… A Montpellier, il avait fini avec une fraîcheur incroyable en gagnant le match à lui tout seul. Il peut renouveler ça. Il peut marquer plus de buts, il faut qu’il en soit convaincu", a développé Blanc.

Selon lui, Caqueret "peut marquer dix buts par saison". "Il ne l’a jamais fait alors qu’il en est capable. Il a un bon pied. C’est quelqu’un d’important pour un entraîneur, mais il doit se projeter un peu plus pour avoir plus d’occasions, et donner des ballons de but. On a beaucoup le ballon à Lyon, donc il faut pouvoir amener quelque chose. Il le sait, c’est un garçon intelligent", a-t-il insisté à deux jours de se déplacer à Strasbourg en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Battu le week-end dernier par l'OM (2-1) après une série de trois victoires, l'OL pointe à la septième place du classement.