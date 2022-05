Ligue 1: suivez le match d'ouverture de la 36e journée entre Lille et Monaco LIL 21:00 06/05/2022 MCO

Lille, qui a dit adieu à ses espoirs de place européenne et vit une fin de saison très tendue, accueille l'ambitieux Monaco ce vendredi, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Un match qui peut rapprocher les Monégasques de l'Europe et leur permettre de mettre la pression à l'OM et Rennes.