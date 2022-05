Lille-Monaco: Brice de Nice, couronnes de fleurs... les supporters lillois en grande forme et en "vacances"

Les supporters du LOSC ont fait dans l'originalité ce vendredi, pour le match de la 36e journée de Ligue 1 contre Monaco,

"En vacances, comme vous": le message était clair dans les tribunes de Pierre-Mauroy ce vendredi, durant le match de la 36e journée de Ligue 1 entre Lille et Monaco. Le LOSC n'a plus grand chose à jouer d'ici la fin de la saison, ayant perdu tout espoir d'accrocher une place européenne, et va donc boucler une saison frustrante après le titre de champion la saison dernière.

Brice de Nice caché parmi les supporters lillois, le 6 mai 2022 © Capture écran Amazon

Les supporters, plutôt que de siffler ou d'insulter, avaient choisi l'originalité et l'humour. Comme l'indiquaient donc des banderoles, c'est grimés en vacanciers que les fans nordistes se sont présentés au stade. Avec, pour la palme du costume, un Brice de Nice tout en perruque, en mode Peña Baiona. C'était juste avant... l'ouverture du score d'Aurélien Tchouaméni (42e minute). On a aussi vu des shorts à fleurs, un bob Cochonou, des chapeaux de paille...

Bien finir pour "respecter le club et le public"

Jocelyn Gourvennec avait évoqué cette semaine, en conférence de presse, le risque de décompression de son équipe et la volonté de cravacher jusqu'au bout, notamment par respect pour le public: "On a conscience qu'on a raté le tournant de la fin de la saison, mais je pense qu'on est tous des compétiteurs. Il y a la fois l'envie de montrer notre vrai visage et l'envie de respecter le club, le public, notre métier. Toutes ces choses doivent faire en sorte qu'on réponde présent." Les supporters, eux, préfèrent encore en rire.