EN DIRECT - Ligue 1: Suivez le multiplex de la 23e journée

La course au maintien au coeur de ce multiplex

C'est le grand enjeu de ce multiplex de la 23e journée de Ligue 1. Six équipes sur les huit qui jouent cet après-midi sont concernées par le maintien. Bons deniers du championnat avec 9 petits points et un record de défaites consécutives (13) battu la semaine dernière contre Ajaccio (2-1), les Angevins sont presque déjà condamnés. D’autant que quatre équipes descendront en deuxième division à la fin de la saison. Strasbourg (17e) et Auxerre (19e) complète le quatuor de la zone de relégation et doivent à tout prix engager des points cet après-midi. Tout comme Montpellier (15e), Brest (14e) et Troyes (16e), pas loin du couperet. Dans le ventre mou de Ligue 1, une victoire permettrait à Reims (11e) de se redonner un peu d’air. Pour Lille (6e) en revanche, c’est une qualification européenne qui se joue déjà ce jour. Eliminés en Coupe de France mercredi par Lyon (2-2, 4-2 aux tirs au but), les Dogues veulent récidiver leur bonne performance de la semaine passée à Rennes (1-3).