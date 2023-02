EN DIRECT - Coupe de France: suivez Lyon-Lille et toutes les affiches du multiplex de 18h15

Les six matchs au programme du multiplex

Rendez-vous à 18h15 pour les huitièmes de finale de la Coupe de France avec six matchs au programme. Parmi lesquels trois affiches 100% Ligue 1, dont Lyon-Lille. Pour les deux équipes, un beau parcours en Coupe est important: peut-être encore plus pour les Lyonnais, distancés dans la course à l'Europe.

Angers, lanterne rouge de Ligue 1, reçoit Nantes, 13e. Dans le même temps, Reims se déplace à Toulouse. A suivre aussi, le match entre le club de National 2 Vierzon, et Grenoble, Ligue 2.

Les affiches de 18h15:

>>> OL-LOSC

>>> Angers-Nantes

>>> Toulouse-Reims

>>> Paric FC-Annecy

>>> Auxerre-Rodez

>>> Vierzon-Grenoble

La Coupe de France est à suivre sur le site RMC Sport et en direct radio sur RMC